Пашинян продолжает мстить: Саргсян следующий?

В скором времени на допрос по делу о свержении конституционного строя могут быть вызваны экс-президент Армении Серж Саргсян и бывший премьер-министр страны Овик Абрамян, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Об этом заявил в четверг глава специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян.

"Вопрос необходимости вызова их на допрос решает следователь. Я несколько раз говорил, что если какое-то должностное лицо может дать какие-либо ценные сведения, оно будет допрошено", - пояснил Хачатрян.

Отметил, что обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года предъявлены экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.