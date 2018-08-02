Полевые помощники ОБСЕ посетили вынужденных переселенцев из Ходжавенда

2 августа полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Огнйен Йович посетили поселок Ходжавенд в Бейлагане, где временно обустроены вынужденные переселенцы из Ходжавенда.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, тепло поприветствовав гостей, глава Исполнительной власти района Эйваз Гусейнов выразил надежду на то, что вскоре сможет также поприветствовать их на родной земле, в Карабахе, передает Day.Az. Эйваз Гусейнов заявил, что оккупационной политике Армении должен быть положен конец, азербайджанские земли должны быть освобождены, а попранные права миллиона людей, ставших вынужденными переселенцами на родной земле, должны быть восстановлены. А для претворения всего этого в жизнь, воцарения мира в регионе мировая общественность, международные организации должны занять справедливую позицию, указав оккупанту на его место.

Глава районной исполнительной власти рассказал об истоках конфликта, кровавых актах геноцида, учиненных армянскими вооруженными формированиями на оккупированных землях Азербайджана, рассказал о проведенных вражескими силами этнических чистках.

"Ведущие мировые державы являются членами ОБСЕ. Однако усилия этих стран пока безрезультатны. Покуда европейские страны верят армянской лжи, а порой и потворствуют ей, ситуация усугубляется. Мы хотим мирного решения конфликта. Желаем, чтоб наши земли были возвращены путем переговоров. Но армянская сторона затягивает переговорный процесс, удерживая азербайджанские земли в оккупации. Весь мир должен знать о том, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих земель и восстановит свою территориальную целостность любым путем", - подчеркнул Э.Гусейнов.

Обстоятельно рассказав гостям о ситуации в регионе, глава Исполнительной власти района отметил, что режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения нарушается, можно сказать, ежедневно и зачастую ведутся интенсивные обстрелы. Было сообщено, что мишенью армянской армии, наряду с военнослужащими, становятся мирные жители, живущие близ линии соприкосновения, занимающиеся хозяйственной деятельностью, армяне берут под прицел также их автомобили и скот.

Полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ поблагодарили за оказанный прием и обстоятельную информацию.