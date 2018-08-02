Президент Ильхам Алиев выделил 20 млн манатов на улучшение социально-бытовых условий инвалидов и семей шехидов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, и семей шехидов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в связи с исполнением части один распоряжения Президента от 20 июня 2014 года "О дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики, и семей шехидов", из предусмотренного в госбюджете на 2018 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана будет выделено 20 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.