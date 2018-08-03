В армянской армии обнаружены "плохие" трусы для солдат

Десять тысяч единиц некачественного нижнего белья (речь, в частности, о трусах) обнаружены в ходе проверок Минобороны Армении в одной из воинских частей. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Партию некачественного белья пытались продать армии еще в 2017 году, однако попытка была пресечена, а бракованный товар вернули поставщику. Между тем, в ходе недавних проверок в одной из воинских частей все-таки были обнаружены 10 тысяч единиц "плохих" трусов. Правда, что именно не так с этим элементом воинского гардероба, в пресс-службе ведомства не уточняют.

"По распоряжению министра, ведутся мероприятия по выявлению обстоятельств, при которых партия некачественных трусов появилась в воинских частях, а также определению лиц, причастных к этому. Ведется предварительное следствие, готовятся материалы для возбуждения уголовного дела", - говорится в сообщении.

Как министр обороны Давид Тоноян, так и премьер-министр Никол Пашинян неоднократно заявляли о том, что вооруженным силам должны поставляться самые качественные продукты, обмундирование и обувь.