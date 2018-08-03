Нахчыванские страхи Еревана: кому нужен мониторинг?

Ереван не раз обращался в офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика с предложением провести мониторинг на нахчыванском участке границы с Арменией, заявил на днях пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Причиной для подобных обращений, по словам Балаяна, стали некие "провокационные действия" Баку на этом участке армяно-азербайджанской границы.

Не утруждая себя подробностями происходящего, Балаян тут же возмущается, что Баку, мол, отказывается от проведения мониторинга.

Однако Балаян, как, впрочем, и всегда, очень сильно лукавит, потому что говорит не о том и не так.

Для начала хотелось бы узнать, в чём именно заключаются "провокационные действия" Баку. Балаян, видимо, говорит об освобождении села Гюннут Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики в конце мая этого года. Загвоздка тут в том, что армянская сторона до сих пор отрицает сам факт освобождения территорий в данном направлении. Теперь же МИД Армении очень захотелось, чтобы ОБСЕ провела там мониторинг.

Но погодите: с чего бы вдруг? Если в нахчыванском направлении ничего существенного, как утверждает Ереван, не происходило, почему ОБСЕ необходимо проводить мониторинг именно там, а не на каком-нибудь другом участке границы двух стран? Значит, Армению что-то не на шутку обеспокоило в Нахчыване. Что или кто именно - об этом уже было написано и сказано не раз, хотя Ереван тогда хвастался, что ситуация находится под контролем.

Отложим это в сторону и зададимся другим вопросом: почему вообще ОБСЕ должна проводить мониторинг на участке армяно-азербайджанской границы, находящемся вне зоны конфликта? Во-первых, это не входит в мандат организации. Во-вторых, Ереван вот уже более двух десятков лет всеми правдами и неправдами пытается доказать, что конфликт якобы не между Арменией и Азербайджаном, а между сепаратистами Нагорного Карабаха и Азербайджаном.

То, что это всего лишь ширма для прикрытия истинных целей Армении, понятно и без того. Прохождение сыном премьер-министра Армении воинской службы на оккупированных территориях - лишнее тому подтверждение. Но неужели всё настолько плохо, что Ереван уже не способен увязать собственные слова?

Если Армении так хочется видеть мониторинг ОБСЕ по всей линии армяно-азербайджанской границы, то для начала Еревану необходимо признать, что нагорно-карабахский конфликт по сути своей является именно армяно-азербайджанским, как и признать свою печальную роль в нём. То же самое необходимо будет сделать и ОБСЕ: чётко и однозначно подтвердить, что конфликт протекает между двумя странами - Арменией и Азербайджаном, а потому на их межгосударственной границе нужно проводить дополнительные наблюдения.

Понятно, что Ереван на такой шаг не пойдёт, потому что для армянского истеблишмента это обернётся настоящим политическим кошмаром, проснуться от которого будет не просто. Вялая бесцельная ОБСЕ вообще неспособна проявлять какие-либо инициативы, так что от нее в этом вопросе не стоит ничего ожидать в принципе.

С учётом всего этого руководству Армении, если оно и вправду печётся о ходе урегулирования конфликта, следовало бы не сотрясать воздух популистскими заявлениями и инициативами, а поспособствовать, для начала, организации мониторинга в направлении Кельбаджара и Лачина, откуда в Нагорный Карабах поступает и где концентрируется огромное количество военной техники и живой силы.

Вот тогда весь мир имел бы возможность окончательно убедиться в том, с кем именно воюет Азербайджан все эти годы.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend