Пашинян сводит счеты - Мнение из Еревана

4 августа 2018 07:15

К сожалению, политические процессы в Армении идут по латиноамериканскому сценарию. Об этом на встрече с журналистами 3 августа заявил социолог Агарон Адибекян, комментируя арест второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как передает Day.Az со ссылкой на News.am, по его словам, в Армении еще не выработана культура уважения к победителю, а скорее наоборот, победитель, придя к власти, пытается свести счеты со своими давними конкурентами. "Теперь же, как я считаю, если Пашиняна заменит какой-нибудь оппозиционер, то его (Пашиняна - ред.) обвинят в нарушении Конституции, поскольку он пришел к власти неконституционным путем", - отметил Адибекян, добавив, что в Армении еще не дошли до того уровня демократии, чтобы в обществе уважали руководителя государства.

Как ранее сообщало News.am, бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя во время событий 1 - 2 марта 2008 года. Последний перед арестом дал большое интервью, в ходе которого заявил о том, что уголовное дело в его отношении сфабрикованное, речь идет о политическом  заказе.

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