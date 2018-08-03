Президент Ильхам Алиев выделил средства на предотвращение угрозы схода селей и наводнений на реках

3 августа 2018 19:12

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по устранению аварийной ситуации и предотвращению угрозы схода селей и наводнений на реках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с целью продолжения мер по устранению аварийной ситуации и предотвращению угрозы схода селей и наводнений на реках, из суммы, указанной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" будет выделено 11,352 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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