Айдын Гулиев: Поддержка Трампом проекта TAP - призыв к глобальной поддержке всех проектов Азербайджана

Выражение президентом США Дональдом Трампом особых надежд в связи с трубопроводом TAP является составной частью принципиальной и продолжительной поддержки США проекта Азербайджана "Южный газовый коридор".

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", эксперт Айдын Гулиев, , передает Day.Az.

Эксперт сказал, что всесторонняя поддержка США каждого сегмента "Южного газового коридора" является выражением большого доверия к политике Азербайджана и принципиальному курсу Президента Ильхама Алиева на развитие регионального партнерства, укрепление энергообезопасности Европы и создание глобального энергетического баланса.

"Трамп, охарактеризовав TAP как конкурентоспособный трубопровод, на самом деле дал оценку способности Президента Азербайджана делать самый правильный и перспективный выбор в глобальной энергетической стратегии. Мы увидели еще один аспект полного совпадения целей и принципов США и Европы в области энергетической безопасности. Однозначная поддержка и надежда Трампа в отношении TAP также является призывом к глобальной поддержке всех энергетических, транспортных и логистических проектов Азербайджана", - отметил эксперт.

Гулиев добавил, что Трамп еще раз продемонстрировал неоценимую роль Азербайджана в реализации важных проектов в Евразии.

"Эта поддержка будет играть очень эффективную роль в том, чтобы застраховать глобальные шаги Президента Азербайджана от всех препятствий, которые могут возникнуть в будущем", - сказал главный редактор газеты.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.