Фальшивый "юбилей" Еревана пришлось перенести

Празднование фальшивой даты - 2800-летия Еревана - может быть перенесено. Как сообщают армянские СМИ, причина в том, что грызня за место мэра армянской столицы все еще продолжается, и когда процесс выборов мэра и Совета старейшин завершится, пока никто не знает. Политические силы с головой ушли в этот процесс, скандал следует за скандалом, и тут уж точно не до праздников.

По традиции, День города отмечают в Ереване во вторую субботу октября. В этом году это должно было быть 13 октября. Однако в связи с проведением в эти дни в Армении саммита франкофонии, торжества после "бархатной революции" решили передвинуть на конец сентября.

В принципе, одно другому не помешало бы. Наоборот, высокие гости смогли бы принять участие в торжествах, и это имело бы даже больший пропагандистский эффект. Почему же праздник перенесли? Такое впечатление, что новые власти хотят отметить фальшивый юбилей чужого армянам города без свидетелей.

Что ж, вполне логично, учитывая, что армянская история города Ереван полностью надумана. А фальшивые артефакты, выдаваемые за "неоспоримые свидетельства", вообще являются насмешкой над мировой исторической наукой.

Столица Армении может перенести празднование Дня города "Эребуни-Ереван 2800", сказала в пятницу агентству "Новости-Армения" помощник мэра и координатор отдела туризма столичного муниципалитета Мария Барагамян.

"Пока эта информация неофициальная и только обсуждается, поскольку все будет зависеть от даты проведения выборов в Совет старейшин Еревана, а также от решения правительства по этому вопросу", - сказала Барагамян.

В армянских СМИ муссируются слухи о возможном переносе празднеств, посвященных Дню города в связи с тем, что они могут совпасть с проведением выборов столичного градоначальника. Должность мэра Еревана оказалась вакантной после того, как 9-го июля столичный градоначальник Тарон Маркарян подал в отставку. Выборы нового мэра должны были пройти 16-го июля на внеочередном заседании Совета старейшин, однако они были отложены из-за отсутствия кворума. Выборы в Совет старейшин планируется провести в сентябре.

Таким образом, у армянских властей появилась очередная легитимная причина отложить праздник, к которому ни они, ни страна совершенно не готовы ни морально, ни материально.

Еще несколько лет назад "юбилей" Еревана задумывался как помпезные многодневные торжества, от которых у гостей и туристов будет просто сносить голову. Был задуман дорогостоящий и совершенно бессмысленный проект под названием "Старый Ереван", предусматривающий создание к "юбилею" некоего "исторического центра". За отсутствие такового у Еревана в реальности, было решено разобрать и перетащить на место разрушенного в 30-х годах центра средневазербайджанского Еревана здания 19-го и начала 20-го веков и создать некое подобие старины. Помнится, та же Мария Барагамян жаловалась журналистам на отсутствие исторических зданий в центре армянской столицы, что, по ее мнению, создает проблемы для развития туризма в Ереване.

По мнению Барагамян, спасти ситуацию должен проект "Старый Ереван", который, дескать, поможет "воссоздать теплую атмосферу, настроение старого Еревана, чтобы туристы увидели, кто мы, какая у нас история".

Как известно, исторический, средневековый центр азербайджанского города Иревана, переданного 29 мая 1918 года под столицу новосозданной на Кавказе Армении, был полностью стерт с лица земли преступным генпланом, разработанным Александром Таманяном. В результате Ереван оказался единственной в мире столицей, не имеющей исторического центра и вообще ни одной постройки возрастом старше ста или полутора ста лет.

Зульфугар Ибрагимов