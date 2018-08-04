Пашиняна обвинили в событиях 1 марта и вендетте

Это вендетта новых властей Армении не только в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, но и всей властной системы, как политической, так и общественной и экономической, которая возникла после ухода первого главы государства Левона Тер-Петросяна. Об этом на встрече с журналистами 3 августа заявил полковник запаса Вооруженных сил Армении, кандидат исторических наук Володя Ованнисян, передает Day.Az со ссылкой на News.am.

По его словам, новые власти Армении желают уничтожить всю эту систему, уничтожить стабильность и моральный дух политической элиты, ее экономическую мощь. "Также преследуется цель нанести удар по морально-духовным ценностям народа, освободив тем самым политическое пространство для дальнейших действий и процессов", - добавил Ованнисян.

По его убеждению, вина за трагические события 1 марта 2008 года лежит не только на бывших властях Армении в лице второго президента Роберта Кочаряна и тогдашнего министра обороны Микаела Арутюняна, но и нынешнем премьер-министр Николе Пашиняне и первом президенте Левоне Тер-Петросяне. Говоря же о причастности третьего президента Сержа Саргсяна к событиям 1 марта, полковник запаса заметил, что тот тогда ни за что не отвечал и не может нести ответственность. Одновременно Володя Ованнисян подчеркнул, что режим, пришедший к власти путем кровопролития, не стабилен и не долговечен, о чем он ранее многократно говорил.