В пашиняновской Армении в армии продолжают убивать солдат

В деле военнослужащего срочной службы военчасти "Меграб" Левона Торосяна, застреленного в мае на северо-востоке Армении, появилось множество доказательств его убийства. Об этом в беседе с Epress.am заявил представитель правопреемника пострадавшего, эксперт общественной организации "Диалог мира" Рубен Мартиросян, передает Day.Az.

Уголовное дело было заведено по признакам статьи "доведение до самоубийства", однако присутствовавший на вскрытии Мартиросян еще в мае заявил, что солдат был убит. Теперь он подкрепляет свое утверждение фактами.

Важнейшим доказательством эксперт считает телефонный разговор Торосяна, который состоялся утром в день инцидента. По материалам уголовного дела, солдат выстрелил в себя в 07:20 или 07:25, а по данным, предоставленным сотовым оператором, с 07:04 он 4 минуты 13 секунд разговаривал с матерью. Мартиросяну мать военнослужащего передала содержание разговора: Левон, в частности, сказал, что уже время отдыхать, и он может говорить. В момент, когда разговор должен был быть прерван, мать услышала отдаляющийся голос сына: "Ма! Ма!". Она забеспокоилась, но перезванивать не стала, подумав, что появился кто-то из начальства, и сын спрятал сотовый.

По мнению Рубена Мартиросяна, именно в это время военнослужащего и убили - около 07:09, сначала нанесли сильный удар в область паха, о чем свидетельствует судмедэкспертиза, затем выстрелили. Как отмечает военный эксперт, следователь Абазян пытается скрыть преступление, отмечая, что труп Торосяна был найден на наблюдательном пункте и что он совершил самоубийство во время несения службы.

На самом деле, отмечает собеседник, труп и оружие солдата переместили на боевой опорный пункт и сымитировали самоубийство, придав телу Торосяна неестественное положение и приложив его пулемет к подбородку. Доказательством тому и то, что при осмотре трупа на локтях были обнаружены схожие по размеру и появившиеся одновременно параллельные царапины, то есть труп Торосяна перемещали.

Ранее отец Левона Арсен Торосян заявил, что когда труп привезли домой, он заметил траву на его лице.

Тогда ему объяснили, что один из военнослужащих-контрактников после инцидента поднял труп, и лицо Левона коснулось ветвей деревьев.

"Но я отличаю траву от ветвей дерева", - заявил отец.

В качестве вопиющего факта Рубен Мартиросян отмечает отправку следователем на экспертизу телефоны 3-х военнослужащих, находившихся на территории опорного пункта. Однако сестра Левона Торосяна выяснила, что последний раз он говорил с матерью с номера одного из сослуживцев по имени Геворг, но этот сотовый на экспертизу не отправили. Представитель правопреемника пострадавшего утверждает, что тем самым следователь скрывает доказательства.

В качестве обвиняемого по заведенному уголовному делу проходит младший сержант Володя Охикян. Он обвиняется по второй части статьи 360 - оскорбление военнослужащего, подчиненным в отношении начальника, а также начальником в отношении подчиненного в связи с исполнением обязанностей военной службы. По словам следователя, Охикян употребил в адрес Торосяна ругательство сексуального характера за то, что тот не почистил траншею должным образом.

По утверждению Мартиросяна, члены семьи убитого собрали сведения о том, что у Торосяна не было никаких проблем с Охикяном, и обвиняемый стал просто козлом отпущения.

По словам эксперта, у Торосяна были проблемы с командиром батальона, капитаном Давидом Мкртчяном.

Кроме того, были получены результаты баллистической экспертизы пакли, согласно которой, все 8 военнослужащих, бывших на позициях, присутствовали на месте инцидента. Согласно экспертизе, на всех военнослужащих есть следы металлизации меди, а это значит, что они находились максимум в 5 метрах от Торосяна", - вывел собеседник.

Таким образом, говорит он, есть множество фактов, доказывающих, что Левон Торосян не мог выстрелить в себя сам.