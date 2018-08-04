Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Владимиру Путину

4 августа 2018 12:35

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выразил соболезнование Президенту России Владимиру Путину, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших", - говорится в соболезновании главы государства.

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