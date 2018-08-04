Руководитель аппарата Сержа Саргсяна может сесть вместе с Кочаряном

Экс-вице-премьеру Армении Армену Геворкяну предъявлено обвинение по делу 1 марта 2008 года. Об этом в интервью ОТА заявил глава Спецследственной службы Армении Сасун Хачатрян, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены. Конституционный суд тогда признал выборы 2008 года легитимными. Было объявлено, что Серж Саргсян получил 52,86% голосов, а Левон Тер-Петросян - 21,5 %.

"Ему предъявлено обвинение по части 2-й статьи 332-й (Воспрепятствование осуществлению правосудия и следствию) Уголовного кодекса Армении. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде", - сказал Хачатрян.

По его словам, основанием для возбуждения уголовного дела стала информация о том, что на члена КС Валерия Погосяна было оказано давление, чтобы тот принял решение в пользу экс-президента Сержа Саргсяна. Выяснилось, что попытку оказать давление осуществил Геворкян вместе с другим лицом, отметил Хачатрян.

Суд общей юрисдикции Еревана в ночь на 28-е июля принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца по делу о событиях 1 марта 2008 года. Он обвиняется в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами. В качестве обвиняемого привлечен также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который был отпущен под залог в 5 млн. драмов, и бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который в данный момент объявлен в розыск.