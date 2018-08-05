ВС Армении устроили массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 92 раза, говорится в воскресенье в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гызылгаджылы Газахского района, в селах Агдам, Мунджуглу Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Шыхлар, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Карвенд Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Власть новая, режим старый - ВОЛНА СКАНДАЛОВ В АРМЕНИИ
В пашиняновской Армении в армии продолжают убивать солдат
В прифронтовой зоне открыли новую воинскую часть ВВС Азербайджана - ФОТО
Руководитель аппарата Сержа Саргсяна может сесть вместе с Кочаряном
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
-
4 Авг. 13:17 28 786
-
4 Авг. 20:30 12 041
-
4 Авг. 12:35 10 967
-
4 Авг. 11:44 3 320
-
4 Авг. 22:07 2 527