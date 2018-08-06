В оккупированном Карабахе утонул армянский военнослужащий

Контрактный военнослужащий скончался в результате несчастного случая в оккупированном Карабахе.

Как сообщают армянские СМИ, 5 августа около 17:30 в результате несчастного случая (по предварительным данным во время плавания в озере) скончался контрактный военнослужащий одной из военных частей ВС Армении, дислоцированных в оккупированном Карабахе, Армен Овакимян, 1982 года рождения.

Для выяснения обстоятельств проводится следствие.

Сообщается, что несчастный случай произошел на водохранилище "Хачен" в Агдеринском районе. Вместе с Овакимяном утонул местный житель Арам Саркисян.