В оккупированном Карабахе утонул армянский военнослужащий
6 августа 2018 12:11 191
Контрактный военнослужащий скончался в результате несчастного случая в оккупированном Карабахе.
Как сообщают армянские СМИ, 5 августа около 17:30 в результате несчастного случая (по предварительным данным во время плавания в озере) скончался контрактный военнослужащий одной из военных частей ВС Армении, дислоцированных в оккупированном Карабахе, Армен Овакимян, 1982 года рождения.
Для выяснения обстоятельств проводится следствие.
Сообщается, что несчастный случай произошел на водохранилище "Хачен" в Агдеринском районе. Вместе с Овакимяном утонул местный житель Арам Саркисян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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