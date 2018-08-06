В России строго предупредили сторонников Пашиняна

В российских правоохранительных структурах негативно восприняли обращение Ассамблеи армян Европы к представителям диаспоры организовать 17 августа митинги в различных странах мира в знак солидарности с премьером-министром Армении Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на "Еркрамас".

Отметим, в заявлении Ассамблеи армян Европы говорится: "Призываем армян диаспоры 17 августа провести митинги в различных странах мира, на площадях, перед посольствами, армянскими центрами в знак солидарности с Пашиняном. Очень важно, чтобы весь мир осознал, что Пашинян пользуется безоговорочной поддержкой армян диаспоры".

Как сообщает Информационный Центр "Еркрамас" со ссылкой на источник в Главном Управлении МВД РФ по Краснодарскому Краю, в данном ведомстве нет информации о том, чтобы где-либо в Краснодарском крае на 17 августа были запланированы акции, к которым призывает Ассамблея армян Европы. Однако, если подобные общественные мероприятия массового характера будут запланированы, они будут восприняты как нежелательные со всеми вытекающими из этого последствиями для их организаторов.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в честь 100 дней своего избрания на посту главы правительства объявил 17 августа в 18:30 митинг на площади Республики в Ереване. Как заявил Пашинян, во время митинга он отчитается за проделанную работу и расскажет о предстоящих планах по обеспечению "прыжковидного" развития Армении. "Будущее будет светлым и радостным", - заверил Пашинян во время своего видеообращения.