Кочарян головного мозга: чем болеют армянские СМИ?

Это было несколько дней тому назад. Второй президент Армении Роберт Кочарян после допроса в Специальной следственной службе (ССС), в ходе которого ему было предъявлено обвинение по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года, сделал заявление. "Они хотят арестовать второго президента Армении, который добился экономического прогресса. Я представляю, как этому радуются в Азербайджане. Сделайте им такой подарок", - сказал Кочарян.

Это была примитивная попытка военного преступника спасти свою шкуру. Кочарян в привычной для себя манере пытался поиграть в ура-патриотизм, но уже находясь в статусе обвиняемого в очень серьезных преступлениях. Ясное дело, что в Азербайджане наблюдают за происходящим в РА. Это естественно. Ведь Армения продолжает удерживать под оккупацией 20% территорий нашей страны, на передовой от пуль оккупантов гибнут наши солдаты. Будь иначе, Армения интересовала бы Азербайджан не более, чем любое африканское государство, в котором регулярно происходят политические убийства, а народ влачит жалкое существование.

То же самое касается и Роберта Кочаряна. Его арест и осуждение за преступления, совершенные в РА нас не интересуют. Азербайджан был бы удовлетворен иным - появлением Кочаряна, Сейрана Оганяна, Сержа Саргсяна на скамье подсудимых в Международном суде по военным преступлениям. Тюрьма в Гааге - самый справедливый конец жизненного пути этих военных преступников.

Но в РА, ясное дело, их судят за иное. И Роберт Кочарян, как за последнюю соломинку, цепляется за тезис о том, что в Азербайджане его осуждению будут рады. Жалкий лепет трусливого ничтожества. Правда, при детальном изучении вопроса оказывается, что такого же рода постулаты звучат в армянской прессе. К примеру, в очередной раз выдал на гора шокирующую чушь "Спутник-Армения".

Автор одного из опусов в данном СМИ закатил форменную истерику. Он принялся перечислять факты из жизни своей страны. Он вспомнил про "генералов-мошенников, министров-пройдох, миллионеров-мироедов, полицейских-чинодралов, депутатов-бесхребетников, политиков легкого поведения". Он сетует на то, что главные темы горячих новостей со знаком "минус" - коррупция и мафия. Он умозаключает, что "еще немного и их родиной будет провозглашена Армения (Италия отдыхает)".

"Силовики обещают новые разоблачения - в Баку потирают руки и ждут", возмущает автор. И это - практически дословное цитирование Роберта Кочаряна, считающего, что его арестом новая власть сделала нашей стране приятное. Нет, новая армянская власть сделает лучше себе и всему региону, если согласится на справедливое урегулирование карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. А все остальное - игры папуасов, за которыми в Баку наблюдают со смехом, не более.

Но автор издания не останавливается и демонстрирует помимо всего прочего еще и крайнюю степень собственной необразованности. "Шахсей-вахсей, насколько помнится, любимой забавой масс в Армении никогда не был", заявил он. И в этом утверждении - все глубина пропасти, в которую скатились армянские "аналитики", пытающиеся менторствовать там, где следовало бы посвятить время восполнению брешей в собственном образовании.

Специально для этого "умника" сообщаю, что "шахсей-вахсей" в Армении не могло быть хотя бы потому, что в природе не существует армян-мусульман, армян-шиитов. Соответственно, в РА не звучит фраза: "Шах Хусейн, вах, Хусейн!" (что дословно переводится "Царь Хусейн, увы, Хусейн!"). Потому, что в РА не почитают имама Хусейна - внука пророка Мухаммеда, который погиб в битве при Кербеле 10 октября 680 года.

Это - очевидные, прописные истины. Но, откуда ему, образно говоря, знать, что такое шафран?! Он способен лишь сетовать на то, что РА погрязла в пучине собственных проблем. При этом, он пытается свалить все с больной головы на здоровую, цепляясь за ту же соломинку, за которую пытается ухватиться второй президент Армении Кочарян. Приходится тратить время на объяснение банальной истины.

Это не Азербайджан виноват в том, что у власти в РА были военные преступники, убийцы, коррупционеры, носители криминальных кличек. Это не Азербайджан устроил бойню в парламенте РА, не он организовал расстрел мирных демонстрантов 1-2 марта 2008 года. Это армянская власть состояла из виновных в этих преступлениях. Это она воровала, унижала своих граждан. Это "герой Армении" воровал все, что только можно, у своих же солдат. Это в МИД РА советником министра был криминальный авторитет по кличке Робсон.

Список этот можно перечислять еще очень долго. Но главное уже сказано - Армения сама виновата в собственных проблемах. И попытки утверждать иное, потуги свалить все на Азербайджан, заявления о радости в нашей стране по поводу происходящего в РА балагана - примитивная ложь со стороны тех, кто не любит смотреть в зеркало. Это "кочаряновщина", которая, впрочем, естественна для граждан страны, второй президент которой продвигал в массы мысль о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев".

Акпер Гасанов