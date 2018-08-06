Москва может пересмотреть военные поставки Армении и резко изменить позицию по Карабаху – эксперт

Жесткое заявление главы российского МИД Сергея Лаврова, адресованное армянским властям, можно расценивать как последнее предупреждение Москвы режиму в Ереване.

Об этом сказал Trend известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов, комментируя недавний месседж Москвы, озвученный официальным лицом российского государства, правительству Никола Пашиняна, передает Day.Az.

Напомним, что в заявлении глава МИД Сергей Лавров отметил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников.

"Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения", - подчеркнул Лавров.

Отметим, что заявление правительства России последовало сразу после недавнего ареста экс-президента Роберта Кочаряна и уголовного преследования генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Уместно также вспомнить о массовом недовольстве в армянском обществе из-за нахождения российской военной базы в Гюмри, о фактах массового притеснения российского бизнеса в Армении и антироссийской истерии общественности этой страны в социальных сетях.

По мнению российского эксперта, становится очевидным, что Пашинян не исполняет договоренностей и обещаний не преследовать политических конкурентов и зачищает поляну для "своих".

"Под видом борьбы с коррупцией ереванский режим, прежде всего, выполняет заказ западных спонсоров на разрыв отношений с Москвой. Итог, на мой взгляд, будет печален. Полагаю, Россия пересмотрит планы стратегического партнерства по многим направлениям и, прежде всего, по поставкам оружия, и, возможно, резко изменит позицию по карабахскому урегулированию. Время церемоний прошло. Ереван показывает своё истинное лицо союзника, не способного отвечать за свои слова, а значит фактически способного предать", - сказал известный телеведущий.

По мнению Михайлова, вслед за дипломатичным недоумением Лаврова последуют более жесткие меры принуждения к соблюдению союзнических договоренностей.