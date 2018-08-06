Президент Ильхам Алиев выделил средства на продолжение строительства Бакинского международного торгового порта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о строительстве нового Бакинского международного морского торгового порта и пассажирского терминала на территории порта.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по строительству Бакинского международного морского торгового порта и пассажирского терминала на территории порта из суммы, указанной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, министерству экономики будет выделено 10,2 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.