Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование индонезийскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

"Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения, произошедшего в вашей стране. В связи с этой трагедией от своего имени лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, желаю исцеления раненым и пострадавшим", - говорится в соболезновании главы государства.