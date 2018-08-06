Армянское лобби финансирует «адские» санкции против России и Турции?

США готовятся ввести новые санкции против России, которые сами их авторы назвали "адским санкционным законом, чтобы наказать Россию".

Ожидается, что законопроект введёт санкции на любые операции, связанные с российскими энергетическими проектами и новым суверенным долгом России, запретит выдачу лицензий американским физическим лицам и предприятиям, стремящимся участвовать в российских нефтяных проектах.

В соответствии с документом, госсекретарь США должен рассмотреть вопрос о признании России "государством - спонсором терроризма", а сами США смогут оперативно поставлять излишки военного имущества в страны НАТО, чтобы снизить их зависимость от вооружений из России.

В качестве вишенки на торте - финансовая разведка и министерство юстиции США должны будут провести оценку состояния и активов президента России Владимира Путина, а в дальнейшем и вовсе вводить санкции против "политиков, олигархов, родственников и других людей, которые прямо или косвенно способствуют незаконным и коррупционным действиям в интересах Путина".

По словам некоторых экспертов, новый пакет санкций может оказать серьёзное влияние на экономику России.

"Ключевым пунктом являются ограничения на операции с долговыми бумагами России. За счет того, что иностранцы покупали наши бумаги, правительство финансировало нашу экономику. Если Вашингтон запретит покупать российские облигации, то, скорее всего, не только американские инвесторы, но вообще никакие иностранцы не смогут этого сделать. В результате спрос на рубли резко упадет. Падение может составить от 15 до 25 процентов. С одной стороны, в России начнется сильная инфляция, а с другой - сократится предпринимательская активность", - считает Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании ФБК - GrantThornton.

С другой стороны, как считает Moody's, экономика России в состоянии выдержать распространение санкций на суверенный долг.

Как считает аналитик Moody's Кристин Линдоу, предпринятые Россией меры по сокращению вложений в казначейские бумаги США и снижению зависимости от американского доллара сделали экономику страны менее уязвимой, так что Россия готова нейтрализовать удар в виде любых новых санкций.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также считает, что благодаря огромной территории, своим природным ресурсам и богатствам Россия готова преодолеть любые санкции.

Он также убеждён, что новый пакет санкций является доказательством того, что в конгрессе США опасаются налаживания российско-американских отношений.

"Совсем недавно президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки, поговорили несколько часов... Трамп заявил о намерении пригласить Путина в Вашингтон. А тут же следом санкции! Именно этого и боятся "ястребы" типа Линдси Грэм и Джон Маккейн. Они как огня опасаются восстановления нормальных отношений между Россией и США", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Гораздо интереснее выглядит распоряжение Трампа министерству финансов, в соответствии с которым будут также введены санкции против министра юстиции Турции Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел этой страны Сулеймана Сойлу, которые "играли ведущую роль в задержании и аресте" американского пастора Эндрю Брансона, находящегося в заключении с октября 2016 года. Их счета и активы заморожены, а гражданам США запрещено заключать с ними сделки.

Распоряжение является беспрецедентным, так как направлено против стратегического союзника США - Турции, у которой вторая по численности армия в НАТО.

Как видно, санкционный закон не зря назвали "адским". За несколько дней, что прошли с момента его объявления, российские СМИ уже запестрели заголовками в стиле "нам не страшен серый волк" и материалами антиамериканского характера. Более того, те, кто внимательно смотрит российское телевидение, могли заметить, что в выходные дни российские ТВ-каналы были щедры на передачи, расписывающие экономическую ситуацию в стране в наиболее ярких красках.

Материалы про пожилую Елену Михайловну - "бабу Лену из Красноярска", как её знают в интернете, - призванные как бы показать всем, как хорошо живётся пенсионерам в России, вновь стали актуальными и как по сговору не "слезали" с главных страниц сайтов, блогов и экранов ТВ.

Впрочем, всё как всегда. Америка обвиняет во всех смертных грехах Москву, а Россия грозится показать Вашингтону "кузькину мать". Вроде бы ничего нового, и пора бы уже привыкнуть к подобному положению дел, но во всём этом экономическо-экспертном ажиотаже с примесью взаимных обвинений легко упустить нечто крайне интересное, о чём, кстати, вежливо промолчали и российские СМИ.

Инициаторами "адского" законопроекта "О защите от агрессии Кремля" выступили сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Роберт Менендес. Инициативу поддержали республиканцы Джон Маккейн, Кори Гарднер и демократы Бен Кардин и Джин Шахин.

Интересны тут все персонажи. Линдси Грэм, к примеру, пытался участвовать в американской президентской гонке 2016 года, но очень быстро сошёл с дистанции. Бен Кардин, поддержавший законопроект, является соавтором известного всем и каждому "Акта Магнитского".

Но нас интересует только один человек из этого списка - Роберт Менендес. В Москве он известен своей крайне антироссийской позицией. В марте 2014 года он был включён МИД России в список лиц, в отношении которых введены санкции.

Напомним, что 22 июля 2014 года он предложил тогдашнему президенту США Бараку Обаме признать так называемую "Донецкую Народную Республику" террористической организацией и ввести широкие санкции против России.

Совсем недавно, в июне 2018-го, Менендес разработал поправку к законопроекту об ассигнованиях на военные нужды, призванную препятствовать возможному возвращению России в состав так называемой Группы восьми (G8).

И это только некоторые из "заслуг" американского сенатора в деле "улучшения" взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном. Короче говоря, Менендеса можно назвать "большим другом" России и лично Владимира Путина.

Так о чём же это мы? Дело в том, что этот же самый Менендес, не менее "горячо любим" и в Баку за свои искренние порывы по отношению к армянскому лобби и Армении в целом.

Сенатор Менендес с 1995 года входил в так называемую группу по армянским делам Конгресса США. В компании таких же, как он сам, армянских лоббистов, как, например, Марк Кирк, Менендес стал одним из авторов резолюции номер 339, которая призывает правительство США признать так называемый "геноцид армян". Он же периодически требовал признания сепаратистского режима в Нагорном Карабахе.

Менендес всегда и явно и, разумеется, не бесплатно действовал в интересах армянского лобби. Он блокировал резолюцию, разрешающую продажу США вертолетов Азербайджану, а также назначение Мэтью Брайзы на должность американского посла в Азербайджане.

И что же получается? Большой и давний друг Армении занимает место в авангарде антироссийского движения в США. Следует понимать, что армянская диаспора сильно отличается от многих других, так как обладает существенной связью со своей исторической родиной и всегда действует сугубо в её интересах. В то время как новые власти Армении заявляют о намерении усилить роль диаспоры в политической жизни страны, один из главных армянских лоббистов фактически становится на передовую холодной войны с Россией.

Необъяснимо это только на первый взгляд, ибо, по сути, подобное явление является крайне симптоматичным. По факту Армения, которая говорит о России как естественном союзнике, под "естественностью" подразумевает скорее неизбежность и вынужденность и никогда искренне с Россией не дружила. Да, в этом тоже нет ничего нового: давно известно, что в политике нет друзей и врагов, а только интересы. Но к чему тогда все эти маски-шоу с клятвой в верности и игрой на два фронта?

Стулья, на которых сидит в последние годы политический истеблишмент Армении, сильно скрипят. Так сильно, что уже мешают спать самим верховодам в Ереване. На что придётся пересесть, когда стулья окончательно сломаются, - зависит от самих сидящих.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend