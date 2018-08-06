Среди погибших и пострадавших при землетрясении в Индонезии нет граждан Азербайджана

6 августа 2018 20:18

МИД Азербайджана в понедельник выразил соболезнования народу Индонезии в связи с землетрясением на острове Ломбок.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Соболезнование опубликовано на официальной странице МИД в Twitter.

"Мы глубоко опечалены новостью о землетрясении на острове Ломбок. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и всему народу Индонезии и желаем скорейшего исцеления раненым", - говорится в соболезновании.

По словам главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, согласно сообщению, полученному из посольства в Индонезии, среди погибших и пострадавших при землетрясении граждан Азербайджана нет.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az