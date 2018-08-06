Среди погибших и пострадавших при землетрясении в Индонезии нет граждан Азербайджана
6 августа 2018 20:18 191
МИД Азербайджана в понедельник выразил соболезнования народу Индонезии в связи с землетрясением на острове Ломбок.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend
Соболезнование опубликовано на официальной странице МИД в Twitter.
"Мы глубоко опечалены новостью о землетрясении на острове Ломбок. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и всему народу Индонезии и желаем скорейшего исцеления раненым", - говорится в соболезновании.
По словам главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, согласно сообщению, полученному из посольства в Индонезии, среди погибших и пострадавших при землетрясении граждан Азербайджана нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!