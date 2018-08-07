Армянского депутата обвинили в нацизме

Депутат Национального собрания от блока "Царукян", член партии "Процветающая Армения" Геворг Петросян предлагает "с нашей Святой земли совместными усилиями вытеснить (я мягко выражаюсь) гомосексуалистов, сектантов и их защитников". По словам правозащитника Артура Сакунца, эта запись парламентария дает основание для уголовного дела по нескольким статьям и следовательно лишения депутатского мандата, передает Day.Az со ссылкой на Epress.am.

После атаки и избиения 3 августа молодых людей в селе Шурнух Сюникской области на основании, по их мнению, сексуальной ориентации Петросян сделал запись на своей странице в соцсети "Фейсбук": "Не знаю, кто и сколько будет меня обвинять, но нужно как можно скорее с нашей Святой земли совместными усилиями гнать (я мягко выражаюсь) гомосексуалистов, сектантов и их защитников".

В беседе с Epress.am глава ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Сакунц раскритиковал заявление Петросяна. Представитель законодательного органа, участвующий в формировании законодательного поля республики, своим заявлением противоречит Конституции Армении и всем международным нормам прав человека, которые поддержала и Армения: "Он либо не понимает, что его оценка антиконституционна, либо, если у него такие политические убеждения, его партия и фракция должны дать свою оценку".

По словам правозащитника, запись депутата содержит слова ненависти в адрес людей, имеющих иные религиозные и сексуальные предпочтения. Более того, он сеет ненависть и в отношении защитников прав человека: "И ко мне, к людям, которые думают, как я".

Заявление депутата, считает Сакунц, полностью умещается в уголовном кодексе, в его отношении необходимо начать уголовное преследование по статье о возбуждении ненависти, вражды, дискриминации (статья 226), а также за злоупотребление должностным положением (статья 308 УК Армении).