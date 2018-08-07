С Пашиняна осенью спросят за вранье

Министерство сельского хозяйства Армении называет фантастические цифры, говоря об экспорте сельхозпродукции.

Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении-NEWS.am заявил председатель НПО "Аграрно-крестьянский союз Армении" Грачья Берберян, передает Day.Az.

По его мнению, заявления министра сельского хозяйства Армении Артура Хачатряна о том, что к 1 августа 2018 года из Армении было экспортировано 50 тыс. тонн абрикосов, не соответствуют действительности. То же самое касается и другой сельхозпродукции.

"Пусть нам покажут грузовики, которыми эти продукты были вывезены из страны. В Армении холодильные хозяйства имеют от силы 350-400 грузовых автомобилей, из коих 10% находятся в постоянном ремонте. В лучшем случае они способны перевезти за год 24-28 тыс. тонн груза", - отметил Грачья Берберян.

Он считает, что Минсельхоз нуждается в специалистах по математике, дабы разобраться в этих цифрах.

"Пусть соответствующая политическая сила задумается над этим, в противном случае им придется отвечать за это осенью. Мы со своей стороны разъясним сельчанам, какая из политических сил виновна в их неудачах", - отметил глава НПО.

Также, продолжил он, вызывают негодование заявления чиновников о том, что в Армению импортируется большое количество помидоров, однако на деле оказывается, что импорт помидоров осуществляется за счет субсидированных сельхозкредитов.

"На упаковках пишут, что произведено в Армении, и тем самым отмывают деньги. Не понимаю, кому они пускают пыль в глаза? Премьер-министру, что вы якобы хорошо поработали - эти времена уже прошли", - с возмущением отметил Грачья Берберян.

Ранее министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян заявил, что по состоянию на 1 августа экспорт абрикосов вырос на 78% до 50 тыс. тонн против 28,9 тыс. тонн за весь предыдущий год.

Вместе с тем, за весь 2017 год, Армения экспортировала порядка 120 тыс. тонн овощей и фруктов, по состоянию на 1 августа 2018 года показатель составил 100 тыс. тонн, что превышает прошлогодние цифры на 70%.