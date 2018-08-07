Команда ВМС Азербайджана заняла второе место в состязании в рамках "Кубка моря-2018" - ВИДЕО

7 августа 2018 13:34

В ходе новой соревновательной недели конкурса "Кубок моря-2018" военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана во время состязаний по "Борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке" выполнили эпизод по "Использованию спасательных средств", говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном во вторник.

По решению международной судейской коллегии, на этом этапе российская команда заняла первое место. Команда ВМС Азербайджана заняла второе, команда Ирана - третье, команда Казахстана - четвертое место, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По общим итогам соревнований, в настоящее время команда ВМС Азербайджана находится на втором месте.

На очередном этапе конкурса "Кубок моря-2018" будет выполнен эпизод "Артиллерийская стрельба по плавающей мине".

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Команда ВМС Азербайджана заняла второе место в состязании в рамках "Кубка моря-2018"

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