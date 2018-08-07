Россия должна более жестко отреагировать на выпады Армении
После серьезных выпадов армянского руководства против ОДКБ одного заявления российской стороны недостаточно, думается, пора уже поставить вопрос о том, является ли Армения достаточно надежным союзником.
Об этом сказал Trend известный российский эксперт, публицист и общественный деятель Дмитрий Верхотуров, комментируя последние события в Армении, направленные против российской политики, а также недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Напомним, что российский министр выступил с жестким заявлением в адрес официального Еревана, отметив, что события в Армении (арест экс-президента Роберта Кочаряна и уголовное преследование генсека ОДКБ Юрия Хачатурова) идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников.
По мнению российского эксперта, непосредственная причина ареста Кочаряна и других - это борьбе за власть, а точнее за укрепление власти в Ереване.
По его мнению, Пашинян поставил ОДКБ в сложное положение, и этот инцидент для Москвы должен стать серьезным сигналом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!