Как азербайджанский флаг армянских офицеров до истерики довел

В Грузии проходят учения НАТО Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018"). В этом году в них участвует и Армения. Власти страны приняли такое "мужественное" решение в последний момент, а общественность и СМИ продолжают волноваться по этому поводу. В прошлом году они волновались из-за отказа от участия, в этот раз - по причине согласия. Что не удивительно - Армения поставила себя в регионе в такое положение, что любой расклад для нее содержит в себе риски.

Проходящие под эгидой НАТО на грузинском полигоне Вазиани учения Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018") вновь взбаламутили общественность Армении, спровоцировав активные обсуждения на тему участия в этом мероприятии четырех армянских военнослужащих, пишет взволнованный обозреваетель "Сутник-Армения" Арман Ванескегян.

Как пишет издание, армянские офицеры даже не задействованы в рамках полевых действий военных подразделений, участвующих в "Достойном партнере". Им изначально были предопределены штабные должности.

Но даже не это так обеспокоило ксенофобов в Армении. Еще страшнее, что офицеры армянской армии участвуют в учениях, на которых по плацу военной базы в Вазиани маршируют батальоны под турецким и азербайджанским флагами. И это в то время, как на линии фронта продолжаются перестрелки, а Турция так вообще потенциальный противник, от которого Армения, де, чувствует угрозу всегда.

Думается, Турция и Азербайджан даже не заметили участия Армении в данных учениях, как не заметили бы и ее неучастия. К сожалению, нашей стране приходится часто участвовать на одних международных площадках с агрессором, и если принимать все так близко к сердцу, можно и удар схлопотать.

А вот кто точно заметил участие Армении в учениях НАТО, это Россия. Мимо внимания Москвы такие вольности со стороны форпоста не проходят. Впрочем, армянский обозреватель говорит и об этом. Как он пишет, в реальности это откровенный нонсенс, когда армейские офицеры страны, выступающей полноценным членом одного военного блока (ОДКБ), участвуют в учениях другого военного блока (НАТО).

Особенно если учесть, что самими участниками учения Noble Partner 2018 квалифицируется как "маневры, нацеленные на обеспечение безопасной среды и стабильности в Черноморском регионе". То есть, если раскрыть скобки, речь идет об открытой демонстрации силы в регионе, где традиционно сильным было влияние России, против которой, собственно, и действует сегодня Североатлантический альянс.

Султан Керим