Президент Ильхам Алиев выделил средства на ремонт и реконструкцию мечети Тезепир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по проведению ремонтно-восстановительных работ и работ по реконструкции в комплексе мечети Тезепир. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Согласно распоряжению, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год резервного фонда Президента на проведение ремонтно-восстановительных работ и работ по реконструкции в комплексе мечети Тезепир будет выделено два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.