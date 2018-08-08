ЛГБТ - сюрприз для Пашиняна

На запланированном 17 августа в Ереване митинге по случаю 100 дней избрания Никола Пашиняна премьер-министром готовится "сюрприз" со стороны активистов европейского филиала Международной ассоциации ILGA-Europe, в состав которого входит действующая в Армении организация "PINK Armenia".

Как пишет армянское издание "Еркрамас", представители "PINK Armenia" и их "гости" из Европы намерены в ходе митинга потребовать от премьер-министра высказать публично свое отношение к инциденту, произошедшему 3 августа в селе Шурнух.

Речь об инциденте, произошедшем 3-го августа в селе Шурнух Сюникской области, где местное население набросилось с кулаками на группу парней нетрадиционной ориентации.

Правительство никак не отреагировало на инцидент, что вызвало возмущение нетрадиционного сообщества. Негодование армянских членов организации поддержало руководство ILGA-Europe, которое направит для участия в ереванском митинге своих представителей.

Случившееся в Шурнухе - один из тысяч инцидентов, происходящих ежедневно в стране, и правительство, конечно же не обязано высказывать свое отношение к подобным происшествиям. Им место в сводках полиции и криминальной хронике СМИ. Но в случае с Арменией вопрос приобретает пикантный оттенок. Потому что желающему вести свою страну в Европу во что бы то ни стало Николу Пашиняну придется брать на себя определенные отторгаемые обществом обязательства - а именно, поддерживать и холить ЛГБТ-сообщество. Это, пожалуй, один из основных, если не самый основной момент для того, чтобы на Западе страну признали "своей".

Кстати, посольство США в Армении, в отличие от Пашиняна, незамедлительно отреагировало на инцидент в Шурнухе, на своей странице в Facebook осудив насилие 3 августа и многозначительно намекнув новым властям на то, что "государство несет ответственность за обеспечение безопасности всех граждан Армении".

Пашинян оказался в непростом положении, когда нужно понравиться чужим и быть при этом правильно понятым своими. Традиционное общество может простить ему неразумную кадровую политику или глупые решения, но покушение на традиции и представления народа о морали вряд ли будет воспринято с пониманием.

Так что 17 августа ему предстоит серьезный экзамен на степень "европейскости" Армении. Как говорится, взялся за гуж...

Зульфугар Ибрагимов