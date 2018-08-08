Азербайджан занял второе место по артстрельбам в конкурсе «Кубок моря-2018» - ВИДЕО
В ходе этапа "Выполнение артиллерийских стрельб" военные моряки стран, участвующих в международном конкурсе "Кубок моря-2018", выполнили задачи по "Стрельбе по плавающей мине" на полигоне боевой подготовки в Каспийском море, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.
На этом этапе корабли, находясь в движении, должны были поразить плавающую мину артиллерийским огнем. Стрельбы проводились из артиллерийских установок на расстоянии 200 метров.
Международная судейская бригада провела оценку результатов по своевременному прибытию кораблей и уничтожению целей.
По результатам состязаний, команда России, набрав 40 баллов, заняла первое место, команда Азербайджана, набрав 38 баллов, - второе место, команда Казахстана - третье место с 36 баллами, команда Ирана, набрав 20 баллов, заняла четвертое место.
Сегодня планируется провести очередной этап соревнований.
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