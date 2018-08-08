МИД Азербайджана жестко ответил на армянскую провокацию в СМИ

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев ответил на статью, опубликованную на портале Euroasianet.org, и посвященную нагорно-карабахскому конфликту.

Как сообщили Report в МИД, 5 августа на портале Euroasianet.org была опубликована статья Джошуа Кучера под названием "Для армян это не оккупированные территории, а родина", передает Day.Az.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, руководствуясь принципами свободы слова и уважения к позиции противоположной стороны, направил ответное письмо редактору вышеупомянутого портала, однако редакция отказалась от ее публикации.

В ответной статье Х.Гаджиева, в частности, говорится: "Пишу Вам по поводу опубликованной на портале Euroasianet.org 5 августа статье "Для армян это не оккупированные территории, а родина", автором которой выступил журналист Джошуа Кучера. В статье хоть и затрагивается оккупация Кельбаджарского района Азербайджана, однако в ней отражена точка зрения лишь одной стороны конфликта, и она не дает реальную картину событий, связанных с оккупацией Кельбаджарского района.

Насильственное присвоение чужого имущества и выдача присвоенного за свое называется грабежом, и никак иначе. А оправдание этого грабежа постыдно и крайне аморально.

Кельбаджарский район Азербайджана был оккупирован Арменией в апреле 1993 года. Эта была часть захватнического плана страны-оккупанта против Азербайджана. В этом году исполняется 25 лет со дня трагической оккупации Кельбаджара. Свыше 60 000 кельбаджарцев подверглись этническим чисткам.

Армения, попирая нормы международного гуманитарного права и, в частности, Женевские конвенции и протоколы к ним, пытается разместить в оккупированном Кельбаджаре жителей армянского происхождения, желая тем самым изменить демографические и этно-культурные особенности оккупированных земель. Вопреки стараниям Армении и армянской диаспоры, в Кельбаджаре проживает или желает поселиться всего-навсего несколько сот человек. Причина очень проста: Кельбаджар - оккупированная земля, а значит, не их родная.

Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих земель. Режим экс-президента Армении Сержа Саргсяна так и не осознал эту реальность".