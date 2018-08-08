В Актау может быть принята Конвенция по правовому статусу Каспия - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня есть серьезные предпосылки к тому, что на предстоящем саммите глав прикаспийских государств в Актау может быть достигнута договоренность о правовом статусе Каспия.

Об этом сказал Trend российский эксперт Вячеслав Смирнов, комментируя одну из главных региональных проблем, стоящую уже многие годы на повестке прикаспийских стран, передает Day.Az.

По его словам, все пять прикаспийских стран подустали от постоянных переносов подписания документа, и, скорее всего, на августовском саммите сторонам удастся прийти к компромиссу по основным пунктам повестки обсуждений.

"На мой взгляд, в Актау в случае согласия иранской стороны с позицией Баку, Москвы, Астаны и Ашхабада разделить Каспийское море по принципу "срединной линии", главный документ может быть гарантированно подписан. Если страны пойдут на определенные уступки друг другу, с большей вероятностью можно сказать, что именно в рамках предстоящего саммита будет подписан заключительный документ по статусу Каспия", - отметил Смирнов.

По мнению казахстанского эксперта Эдуарда Полетаева, шансы на подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря довольно высоки.

"Каспийское море является пространством, объединяющим сразу несколько макрорегионов евразийского материка (Ближний Восток, Центральную Азию, Южный Кавказ и т.д.), и некоторые аспекты развития прикаспийского региона носят трансграничный и глобальный характер. Имею в виду определение маршрутов транзита сырья, поэтому сотрудничество прикаспийских стран в этом направлении - значимый фактор. Полагаю, у всех стран каспийской пятерки имеется взвешенное видение многолетней проблемы и рациональный подход к ней, что значительно облегчит принятие долгожданной Конвенции по правовому статусу Каспия. В свою очередь, Казахстан прилагает усилия, чтобы саммит был продуктивным. Ранее его планировали проводить в Астане, но решили перенести в Актау, город на самом Каспии, поближе к столицам других прикаспийских государств", - сказал эксперт.

Саммит глав прикаспийских стран пройдет 12 августа в Актау. На этой важной встрече ожидается подписание Конвенции по правовому статусу Каспия.

В настоящее время внешнеполитические ведомства всех пяти прикаспийских государств - Казахстана, Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана - ведут активную работу по подготовке к пятому каспийскому саммиту.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права - Азербайджана, Казахстана и Туркменистана - поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется принципами международного права.