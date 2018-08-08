США еще раз показали, что Европа не сможет обойтись без Азербайджана

После аномально жаркого лета, продолжающего терзать страны Европы, континенту предрекают аномально холодную зиму. Прошлая зима серьезно прошлась по пространству ЕС ураганами и запредельными морозами, унеся десятки жизней. В этом свете серьезным предостережением прозвучало, помнится, заявление заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева о том, что Европу в недалеком будущем ожидает серьезный газовый кризис. В ближайшие десять лет она столкнется с дефицитом голубого топлива и резким ростом цен на него, заявил он в интервью Reuters.

Ни в коем случае не радуясь этим прогнозам и не приветствуя ведущуюся уже не первый год между ЕС и Россией "газовую войну", заметим, что политика политикой, а возможность обогреться в 25-градусный мороз будет приобретать все большую актуальность, учитывая капризы климата планеты последних лет. Кроме того, в наши дни Евросоюз стал достаточно жестко относиться к вопросам энергетики - сокращается число АЭС, снижается добыча в Северном море, на носу - сокращение поставок российского газа и высокие цены на американский сжиженный газ. В этих условиях особую роль приобретают надежные источники энергоснабжения, не зависящие от политической конъюнктуры и выгодные абсолютно для всех сторон.

Все эти факторы в полной мере относятся к проекту "Южный газовый коридор", крупнейшему проекту поставок каспийского газа в Европу, имеющему перспективы к расширению и росту мощностей.

История ЮГК началась, можно сказать, в 2006 году с началом разработки Азербайджаном крупного газового месторождения "Шахдениз". В 2013 году консорциум компаний, разрабатывающих месторождение "Шахдениз II", окончательно утвердил маршрут "Южного газового коридора". В проект в итоге вошли уже существовавший Южно-Кавказский трубопровод и новые - Трансадриатический (ТАР) и Трансанатолийский (TANAP). В том же году Еврокомиссия на 25 лет вывела ТАР из-под действия Третьего энергопакета, который требовал предоставить мощности трубопровода третьим поставщикам. Фундамент газопровода был заложен в 2015 году президентами Турции, Азербайджана и Грузии, а сами строительные работы начались в 2016-м.

Не все, конечно, шло гладко, но азербайджанский проект был необходим Европе, и после всех перепетий в ноябре 2017 года Еврокомиссия утвердила обновленный список "Проектов общего интереса", в котором оставила проект "Южный газовый коридор". Однако особого внимания заслуживает интерес, проявляемый к этому азербайджанскому проекту со стороны США и лично Президента Дональда Трампа.

Как сообщил в среду S&P Global Platts со ссылкой на соответствующее распоряжение Трампа, новые санкции США против Ирана не коснутся проекта "Южный газовый коридор". В распоряжении упоминается выражение "исключение проекта природного газа", которое подразумевает Южный газовый коридор. Как известно, новые санкции США, касающиеся энергетического сектора, которые вступят в силу с 4 ноября, затронут компании, продолжающие вести бизнес с Ираном. В связи с этим ВР хотела получить разрешение по поводу нераспространения санкций на проект разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз", газ которого пойдет по Южному газовому коридору. Дело в том, что иранская NICO имеет 10-процентную долю в проекте второго этапа разработки месторождения "Шахдениз".

Этим беспрецедентным решением американская администрация подчеркнула значимость азербайджанского проекта и важность Азербайджана в качестве гаранта энергобезопасности Европы. Президент США продемонстрировал, что этот проект и сотрудничество с Азербайджаном для него намного важнее антииранских санкций. Политика Баку выверена до мельчайших деталей, и обнародованное сегодня распоряжение Дональда Трампа говорит о том, что азербайджано-американские отношения находятся на правильном пути.

Президент США не на словах, а на деле является "болельщиком" этого азербайджанского проекта, казалось бы, никак Штаты не затрагивающего и, наоборот, даже в какой-то степени противоречащего американским планам по поставкам в Европу заокеанского сжиженного газа. Тем не менее, глобальный взгляд на вещи позволяет ясно увидеть, что Азербайджан с его возможностями превращается в очень серьезного игрока энергетического рынка. Причем, вести дела с нашей страной очень выгодно, так как ее проекты не направлены против чьих-либо интересов, а, наоборот, интегрируют интересы всего региона и всегда открыты для расширения этого пространства.

В 2017 году в своем обращении к участникам проходившей в Баку международной выставки-конференции "Нефть и газ Каспия" американский лидер впервые заявил о приверженности Штатов "Южному газовому коридору". США приветствуют усилия Азербайджана и его международных партнеров по реализации этого проекта и ценят важную роль Азербайджана в глобальной энергетической безопасности, включая развитие и экспорт энергоресурсов из Каспийского региона, подчеркнул Трамп.

30 мая в письме Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю заполнения Южного газового коридора первым газом и открытия выставки "Нефть и газ Каспия" Дональд Трамп еще раз подтвердил эту поддержку. "Крупные нефтяные месторождения Азербайджана привносят стабильность на мировой энергетический рынок. А добываемый Вами газ внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Турции и Европы", - написал он.

Принимая в октябре прошлого года в Вашингтоне премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, Трамп поблагодарил Афины за "вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы за счет поддержки Трансадриатического трубопровода", намекнув на заинтересованность США данным проектом. А недавно на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме сделал очень примечательное заявление: "Господин премьер-министр, я надеюсь, что вы сможете построить этот конкурентоспособный трубопровод".

На теме Италии стоит немного остановиться и напомнить, что определенные круги этой страны временами выступают в пику проекту, заявляя о его якобы угрозах экологии, туристической сфере и тому подобном. Эти напрасные опасения всякий раз с цифрами и фактами опровергались специалистами. Несмотря на неожиданное заявление нового правительства Италии о намерении "в приоритетном порядке" пересмотреть свое участие в проекте строительства Трансадриатического трубопровода, в ходе визита в Баку Президент этой страны Серджо Маттарелла выразил полную поддержку проекту TAP и отметил важность Каспийского региона и каспийского газа для Европы. А на днях премьер Джузеппе Конте встретился с мэром города Меландуньо, через территорию которого пройдет трубопровод. В ходе встречи Конте напомнил мэру, что диверсификация энергетических поставок в Италию является стратегической целью страны.

Думается, после начала строительства итальянского участка опасения экологов и прочих противников ТАР развеются. А однозначный интерес, проявляемый к проекту Соединенными Штатами, лишний раз убедит сомневающихся в глобальном характере данного предприятия. Не случайно в 2018 году Европейский инвестиционный банк выдал на реализацию ТАР один из крупнейших кредитов в своей истории - 1,5 млрд. евро (общая стоимость газопровода оценивается в 4,5 млрд.).

ЮГК стал реальностью, его реализацию уже не остановить. Азербайджану удалось таки объяснить Европе преимущества и выгоды, которые дает ей этот грандиозный трубопровод, конкурентоспособный и вместе с тем ни с кем не конкурирующий.

Как отмечал, выступая в начале июня на церемонии открытия Трансанатолийского трубопровода (TANAP) в турецком городе Эскишехир Президент Азербайджана Ильхам Алиев, "Южный газовый коридор" - проект энергетической безопасности. А энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности для любой страны. Именно в этом заключается значение "Южного газового коридора". ЮГК образует формат нового сотрудничества, взаимодействия в Евразии, подчеркнул глава государства.

""Южный газовый коридор" - проект новых маршрутов и нового источника. Он, в подлинном смысле слова, служит вопросу энергетической диверсификации", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Отметим, что ЮГК соединит семь стран с 12 различными инвесторами. Но это не предел. Проект привлекателен для новых партнеров. По словам вице-президента Еврокомиссии по энергетике Мароша Шефчовича, источник "Южного газового коридора" не ограничивается месторождением "Шахдениз". "Поэтому мы приветствуем интерес потенциальных дополнительных поставщиков природного газа из Каспийского региона, Центральной Азии, Ближнего Востока, Восточно-Средиземноморского региона и Черного моря присоединиться к ЮГК для дальнейшей диверсификации поставок природного газа в Европу", - заявил Шефчович.

На днях к проекту присоединилась и Болгария. Компанией ICGB AD, которая является оператором проекта интерконнектора Греция-Болгария (IGB), и консорциумом по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) достигнута договоренность о соединении трубопроводов. IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шахдениз". IGB будет подключен к ТАР.

Еще одним перспективным партнером ЮГК может стать Туркменистан. В 2011 году Европейский союз принял мандат на ведение переговоров о заключении юридически обязывающего договора между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном о строительстве Транскаспийской трубопроводной системы. ЕС впервые предложил договор в поддержку инфраструктурного проекта. Соглашение о Транскаспийском трубопроводе заложит основу для строительства подводного трубопровода, соединяющего Туркменистан с Азербайджаном и, в свою очередь, свяжет этот трубопровод с инфраструктурой, которая будет доставлять газ из Центральной Азии в ЕС. То есть, помимо инициировавшего проект Азербайджана, коммерческую выгоду от ЮГК могут получить и другие добывающие страны, до сих пор не имевшие столь выгодных и надежных маршрутов доставки своих ресурсов на мировой рынок.

Что же касается выгоды потребителей, то ее трудно переоценить. Огромные объемы туркменского газа, помноженные на транзитную стабильность азербайджанских трубопроводов, дадут странам ЕС ощущение полной безопасности и независимости от дуновений политических ветров.

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP. А 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Лейла Таривердиева