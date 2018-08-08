Эксперт: Трамп доверяет стратегии Азербайджана

Исключение официальным распоряжением Президента США "Шах Дениз-2" и "Южного газового коридора" из сферы действия антииранских санкций является международным событием.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər" Айдын Гулиев, передает Day.Az.

Гулиев отметил, что больше нет беспокойства по поводу того, что санкции могут также коснуться Азербайджана из-за того, что иранская компания NIKO владеет 10-процентной долей в "Шах Дениз-2".

"В то же время угасла надежда армянских политиков и пропагандистов на то, что важный проект Азербайджана может подпасть под санкции. Известное распоряжение Трампа является не только демонстрацией приверженности США интересам энергетической безопасности своих европейских союзников, но и еще одним проявлением постоянной поддержки энергетической политики Азербайджана. Решение США можно считать шагом, направленным на точные и перспективные цели энергетической дипломатии Азербайджана. Мы видим признаки нового успеха глобальной энергетической дипломатии Азербайджана", - сказал эксперт.

Гулиев отметил, что Трамп во всех своих официальных письмах в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева особо подчеркивает "Южный газовый коридор", и этот факт имеет особое значение.

"Нет сомнений в том, что последнее распоряжение, считающееся выражением проведения правительством Трампа совместно с Президентом Ильхамом Алиевым взвешенной политики во всех проектах, также сыграет значительную роль", - сказал Гулиев.

По его словам, Президент Трамп конкретно показал, что он твердо полагается на проводимую Президентом Ильхамом Алиевым от имени Азербайджана стратегию.