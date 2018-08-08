Антииранские санкции США больно ударят по Армении
Возобновление американских санкций против Ирана окажет в основном негативное влияние на регион с точки зрения его безопасности и стабильности, и в частности, на те страны, которые здесь расположены.
Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении - News.am заявил иранист Карен Веранян, передает Day.Az.
По его мнению, больше всего в данной ситуации с экономической точки зрения может пострадать Армения.
Товарооборот между Арменией и соседним Ираном в случае реализации санкций обязательно пострадает, поскольку они будут вводиться не только в отношении иранских компаний, но и тех, которые действуют не на территории Ирана, однако активно сотрудничают с иранскими компаниями как на частном уровне, так и государственном.
По оценке ираниста, на экономическую зону "Мегри" это также окажет негативное влияние, поскольку она открылась недавно, и с точки зрения обеспечения развития товарооборота между Ираном и Арменией могла стать хорошей площадкой, где были бы представлены как иранские компании, так и армянские. "Она могла бы принести пользу как рынку ЕАЭС, так и Китаю в контексте реализации проекта "Шелкового пути", но если смотреть с этой точки зрения, то санкции приведут к ограничениям для тех компаний, которые также попытаются реализовать совместные работы с иранскими компаниями, даже в той же СЭЗ "Мегри"", - отметил востоковед.
Все это, по убеждению Карена Вераняна, лишь отпугнет потенциальных инвесторов, которые не захотят рисковать своим бизнесом и открывать свои представительства в свободной экономической зоне "Мегри".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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