Антииранские санкции США больно ударят по Армении

Возобновление американских санкций против Ирана окажет в основном негативное влияние на регион с точки зрения его безопасности и стабильности, и в частности, на те страны, которые здесь расположены.

Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении - News.am заявил иранист Карен Веранян, передает Day.Az.

По его мнению, больше всего в данной ситуации с экономической точки зрения может пострадать Армения.

Товарооборот между Арменией и соседним Ираном в случае реализации санкций обязательно пострадает, поскольку они будут вводиться не только в отношении иранских компаний, но и тех, которые действуют не на территории Ирана, однако активно сотрудничают с иранскими компаниями как на частном уровне, так и государственном.

По оценке ираниста, на экономическую зону "Мегри" это также окажет негативное влияние, поскольку она открылась недавно, и с точки зрения обеспечения развития товарооборота между Ираном и Арменией могла стать хорошей площадкой, где были бы представлены как иранские компании, так и армянские. "Она могла бы принести пользу как рынку ЕАЭС, так и Китаю в контексте реализации проекта "Шелкового пути", но если смотреть с этой точки зрения, то санкции приведут к ограничениям для тех компаний, которые также попытаются реализовать совместные работы с иранскими компаниями, даже в той же СЭЗ "Мегри"", - отметил востоковед.

Все это, по убеждению Карена Вераняна, лишь отпугнет потенциальных инвесторов, которые не захотят рисковать своим бизнесом и открывать свои представительства в свободной экономической зоне "Мегри".