Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Бахрейна, Шри-Ланки и КНДР - ФОТО
8 августа 2018 17:04 170
8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Королевства Бахрейн в нашей стране Эбрахима Юсуфа Аль-Абдуллаха.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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ХХХ
8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в нашей стране Мохаммеда Шарифа Аниса.
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ХХХ
8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Корейской Народно-Демократической Республики в нашей стране Ким Хен Джуна.
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