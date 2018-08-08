Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов Бахрейна, Шри-Ланки и КНДР - ФОТО

8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Королевства Бахрейн в нашей стране Эбрахима Юсуфа Аль-Абдуллаха.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

ХХХ

8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в нашей стране Мохаммеда Шарифа Аниса.

Новость обновляется

ХХХ

8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Корейской Народно-Демократической Республики в нашей стране Ким Хен Джуна.

Новость обновляется