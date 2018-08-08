Президент Ильхам Алиев поздравил главу Сингапура

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Республики Сингапур госпоже Халиме Якоб.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны.

B столь знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Сингапура желаю постоянного благополучия и процветания", - говорится в послании.