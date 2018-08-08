Президент Ильхам Алиев поздравил главу Сингапура
8 августа 2018 19:50 173
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Республики Сингапур госпоже Халиме Якоб.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемая госпожа Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны.
B столь знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Сингапура желаю постоянного благополучия и процветания", - говорится в послании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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