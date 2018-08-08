Депутат: Антииранские санкции не коснулись "Южного газового коридора", что говорит о значимости этого проекта

Факт того, что антииранские санкции не были распространены на проект "Южный газовый коридор", имеет очень важное значение с точки зрения правильной оценки существующей геостратегической реальности и учета интересов Европы в энергетической безопасности.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

По его словам, Азербайджан, который является автором этого проекта, смог точно просчитать все возможные риски и перспективы его реализации.

Депутат также сказал, что Азербайджан, являющийся одним из важных акторов современных международных энергетических отношений, сформировал вместе со своими стратегическими партнерами такую геостратегическую реальность, что на нем сходятся интересы всех стран-участниц.

"Это отнюдь не просто. Но Азербайджан смог этого достигнуть. Даже при вводе санкций интересы Азербайджана рассматриваются в качестве специального исключения", - отметил Бабаоглу.

Как сказал депутат, проект "Южный газовый коридор" объединит семь стран с 12 различными инвесторами и 12 различными покупателями.

"Это также станет первым трубопроводом, соединяющим Каспийский регион, который обладает большими энергетическими запасами, с производителями Европейского союза (ЕС). Этот трубопровод выступит в качестве новой альтернативы энергетической безопасности Европы. Наличие такого альтернативного источника на нынешнем этапе напряженных международных отношений необходимо Европе как воздух. Поэтому поддержка ранее президентом США Дональдом Трампом на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Вашингтоне Трансадриатического трубопровода (TAP), являющегося частью "Южного газового коридора", имела очень большое значение и отнюдь не была случайной", - сказал Бабаоглу.

По его словам, реализуемые Азербайджаном мегапроекты такого типа также укрепляют положение страны в системе международных отношений и повышают ее роль.

"А это, в конечном итоге, создает прочную основу для обеспечения наших национальных интересов и территориальной целостности", - добавил депутат.