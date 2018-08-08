Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армянских СМИ
8 августа 2018 20:23 364
На боевых позициях подразделений азербайджанской армии не было никаких взрывов.
Об этом в среду в ответ на запрос Trend сказали в министерстве обороны, передает Day.Az.
В сообщении отмечается, что распространенная армянской стороной информация не соответствует действительности, является ложной и очередной провокацией врага.
"На боевых позициях подразделений азербайджанской армии не было никаких взрывов. Распространенная информация - безуспешная попытка врага ответить на распространенное нами сообщение по поводу взрыва шестого августа в блиндаже на одной из позиций вооруженных сил Армении. Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", - говорится в сообщении минобороны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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