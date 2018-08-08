Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армянских СМИ

На боевых позициях подразделений азербайджанской армии не было никаких взрывов.

Об этом в среду в ответ на запрос Trend сказали в министерстве обороны, передает Day.Az.

В сообщении отмечается, что распространенная армянской стороной информация не соответствует действительности, является ложной и очередной провокацией врага.

"На боевых позициях подразделений азербайджанской армии не было никаких взрывов. Распространенная информация - безуспешная попытка врага ответить на распространенное нами сообщение по поводу взрыва шестого августа в блиндаже на одной из позиций вооруженных сил Армении. Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", - говорится в сообщении минобороны.