На заводе экс-премьера Армении обнаружен арсенал - ВИДЕО

Служба национальной безопасности Армении обнаружила на территории бывшего механико-ремонтного завода, принадлежащего экс-премьер-министру страны Овику Абрамяну большое количество оружия, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"Служба национальной безопасности в рамках уголовного дела по произошедшим в Ереване 1-2 марта 2008 года событиям, находящемся в производстве Специальной следственной службы, в результате проведенных оперативно следственных мероприятий получила сведения о том, что на территории бывшего механико-ремонтного завода в селе Мхчян, фактически принадлежащего бывшему премьер-министру Армении Овику Абрамяну и оформленного на Амбика Геворяна, незаконно хранится большое количество оружия и боеприпасов", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате обыска, проведенного 6-го и 7-го августа сотрудниками СНБ и следователями Спецследственной службы на указанной территории, обнаружены незаконно хранившееся оружие и боеприпасы, в том числе, три ручных пулемета, семь автоматов АК-74, две снайперские винтовки СВД, три винтовки, два пистолета и большое количество патронов различного калибра.

"Амбик Геворкян и брат Овика Абрамяна - Генрих Абрамян задержаны по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов", - отмечается в сообщении.

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