Состоялась церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня" - ФОТО

На военной базе Отар в Казахстане состоялась церемония награждения и закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня", который проходил в рамках соревнований "Армейские международные игры-2018", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом в четверг говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

После завершения церемонии конкурс "Мастера артиллерийского огня" был объявлен закрытым.