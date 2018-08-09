Состоялась церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня" - ФОТО
9 августа 2018 13:40 194
На военной базе Отар в Казахстане состоялась церемония награждения и закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня", который проходил в рамках соревнований "Армейские международные игры-2018", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом в четверг говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
После завершения церемонии конкурс "Мастера артиллерийского огня" был объявлен закрытым.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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