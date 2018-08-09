Армянин оклеветал Азербайджан и лишился гражданства США

Армянину из США, ранее обвиняемому в махинациях и незаконной продаже лекарств через подставные клиники, предъявлены новые обвинения. На этот раз - в незаконном получении гражданства США.

Как пишет армянское издание News.am, житель Бербанка, 44-летний Армен Симонян, который ранее был освобожден под залог, был вновь арестован 7 августа. Согласно заявлению на сайте министерства юстиции США, Симонян прибыл в США с помощью краденых личных данных и подделанного паспорта. Он хотел получить политическое убежище из-за притеснений на этнической почве, также утверждая, что его родители умерли, хотя позже выяснилось, что они живы.

Если Симоняна осудят, он потеряет гражданство и ему грозит до 20 лет тюремного заключения в дополнение к сроку до 60 лет заключения, если его признают виновным в деле о лекарствах, сообщает News.am.

Отметим, что армянское издание пишет не всю правду об этой истории.

Дело в том, что господин Симонян, прибыв в США 15 лет назад с чужими документами, заявил, что происходит из смешанной армяно-азербайджанской семьи и что его родители, дескать, были убиты в Азербайджане. Более того, Симонян утверждал, что постоянно сталкивается с притеснениями на этнической почве и потому ему просто необходимо получить политическое убежище в Штатах.

Эта ложь позволила ему добиться своей цели и 15 лет сходила ему с рук. Однако следствие в конце концов добралось до истины и установило, что Симонян родился в Армении, оба его родителя армяне и они живы.

Эта фальсификация стоила Симоняну американского гражданства.

Султан Керим