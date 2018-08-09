Пашинян прогнал журналистов из правительства - ВОТ И ОБЕЩАНИЯ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает нарушать данные ранее обещания и менять принятые им самим же решения.
Придя к власти, он торжественно обещал, что заседания правительства отныне будут прозрачными и открытыми для журналистов. Воодушевленный успехом оппозиционер готов был ради пиара на все, что могло бы выгодно отличить его от прежних властей. Еще немного, и он разрешил бы журналистам не только присутствовать, но и подавать реплики на заседаниях правительства.
Журналистам вход в зал заседаний правительства вновь закроют. Об этом заявил сотрудникам СМИ пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян.
Правительство возвращается к прежнему режиму безопасности, который, по его словам, регулируется не законом, а решением службы безопасности. При этом Егоян утверждает, что в последние недели журналисты неоднократно нарушали установленный режим. На вопрос, почему такая необходимость возникла именно сейчас, хотя работа в зале ведется уже несколько месяцев, Егоян не ответил, пообещав обсудить это со службой безопасности. А пока он посоветовал журналистам брать комментарии и интервью в других местах.
Армянские СМИ с ностальгией напоминают, что при премьерстве Карена Карапетяна журналисты работали в пресс-центре и следили за заседанием в прямом эфире. После того, как правительство возглавил Серж Саргсян, заседания стали проводиться в закрытом режиме, что вызвало волну негодования в обществе и среди журналистов.
Оппозиция тоже возмущалась во всю, включая того же Никола Пашиняна. После избрания на пост премьер-министра, он попытался быть последовательным и вновь сделал заседания правительства открытыми. Но долго продержаться не удалось, потому что доступность обсуждений начала создавать проблемы для его власти. Помимо шумных коррупционных разоблачений в работу правительства входит и решение проблем страны, но вот как раз этого команда Никола Пашиняна народу дать не может. А у же пора бы.
Зульфугар ИбрагимовСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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