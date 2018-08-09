Возвращение блудного Саргсяна: Армения без хлеба, но со зрелищами

Для начала, коротко напомню о некоторых важных новостях, связанных с Азербайджаном. Итак, компания SOCAR Trading (торговый дом азербайджанской госкомпании SOCAR) рассматривает возможности поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан, Бенин и ряд государств в регионе Средиземноморья. Новость прекрасная, и, что особенно важно, далеко не единственная такого рода.

Так, в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным между компанией ICGB AD, которая является оператором проекта интерконнектора Греция-Болгария (IGB), и консорциумом по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), достигнута договоренность о соединении трубопроводов. Это означает, что азербайджанский газ дойдет до Болгарии.

Прекрасно? Конечно.

Наконец, ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) намерено осуществлять поставки металла в Турцию посредством международного транспортного маршрута Баку-Тбилиси-Карс. Это тоже прекрасная новость, свидетельствующая о росте важности проектов, инициированных и успешно реализуемых Азербайджаном.

Все эти проекты формируют позитивный имидж нашей страны в мире, доказывают ее надежность как партнера. Ну и прибыли, извлекаемые из реализации данных проектов, ясное дело, идут в государственный бюджет, позволяя решать многие экономические и социальные проблемы нашей страны.

А теперь, обратим взгляд на соседнюю Армению. Какой проект она инициировала и претворила в жизнь с момента обретения независимости? Никакой. Армения продолжает находиться в самоизоляции. Экономические перспективы этого государства выглядят крайне туманно, что уже признают и армянские эксперты. Надежды на то, что после смены власти в РА, Запад завалит эту страну инвестициями, кредитами и дармовой помощью, оказались тщетными.

Попытки продать себя подороже России, используя шантаж в виде угроз "уйти на Запад", также провалились и привели к огромной напряженности в российско-армянских отношениях. То есть хлеба в РА больше не стало и не станет. Что делать в этих условиях новой армянской власти? Ставить на зрелища. В итоге, инициируются уголовные дела против Роберта Кочаряна и прочих прежних руководителей Армении, олигархов, просто одиозных персонажей.

Пока не добрались до третьего президента РА Сержа Саргсяна. Но в армянских СМИ уже вовсю пишут, что Чебурашке, а именно таково прозвище Азатовича, не удастся избежать наказания. И в этой связи весьма показательна новость о том, что он вернулся в Армению. Согласно информации армянских СМИ, он был за границей где-то дней 10, по некоторым данным, отдыхал в Италии.

Выбор места для отдыха был вовсе не случайным. Напомню, что свой последний визит в качестве президента РА Серж Саргсян совершил в Ватикан, который давно уже занимается не только религиозными, но и политическими проблемами. Там, в должности посла РА не первый год трудится зять Сержика - Мика Минасян. Через него Сержик и пытался заработать связи, необходимые ему лично, уже в качестве премьер-министра РА.

Не удалось. Но, показательно, что Минасян все еще остается послом РА в Ватикане. И это несмотря на "бархатную революцию" и преследование всех тех, кто связан с прежней властью. При этом, Мика, конечно же, может играть роль человека, который попытается выбить индульгенцию для Сержика, используя свои связи в Италии, Ватикане и в целом, на Западе.

Ну, а пока, во избежание неприятных сюрпризов, Азатович отправился в Карабах. Он надеется на поддержку сепаратистов, считает, что они воспринимают его, как своего. Как оно все обернется, если новая армянская власть решит арестовать Сержика, покажет время. Допускаю, что вся эта комедия будет сопровождаться весьма занимательными перипетиями. Но, тут важно другое. Станет ли больше хлеба в домах жителей РА в итоге демонстрации всех этих зрелищ со стороны новой власти? Конечно же, нет. Армения обречена жить в условиях непрекращающегося внутриполитического кризиса. Она будет барахтаться, ища выход из самоизоляции. А Азербайджан тем временем будет успешно двигаться вперед, инициируя и успешно реализовывая все новые экономические проекты, увеличивая пропасть, которая уже существует в уровне развития между нашей страной и государством-оккупантом.

Акпер Гасанов