"Революция" не спасла Армению от жизни в долг - стало только хуже

Глобальный долг человечества в первом квартале текущего года достиг исторической отметки $247,2 трлн. Об этом говорится в недавно опубликованном исследовании Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Общество потребления бездумно живет взаймы и конца-края этому тотальному помешательству не видно.

Такая парадигма относится в первую очередь к странам, утопающим в непомерных займах, причем, без малейших шансов когда-либо расплатиться. Речь, в том числе, об Армении, чей госдолг, по итогам первого полугодия текущего года составил $6,5 миллиарда.

Эта новость будоражит экспертное сообщество. Тревогу бьет, к примеру, экономист Ваагн Хачатрян. Он ностальгически вспоминает, что в 2008 году долг составлял $1,5 миллиарда - 12% от ВВП. "За прошедшие 10 лет предыдущие власти растратили взятые кредиты", - отмечает Хачатрян, прозрачно намекая на то, что деньги израсходовали не по назначению или попросту украли.

"Тогда ВВП Армении составлял $11,66 миллиарда, сейчас 11,35 - мы даже не сравнялись с тогдашним показателем", - сетует экономист. По его мнению, новые власти должны обеспечить в последующие годы 10-15% роста экономики, чтобы в течение еще пяти лет стало возможно выйти из-под этой долговой нагрузки. Эксперты сходятся во мнении, что получить дополнительные займы Армении точно не светит.

Казалось бы, долг РА, в сравнении с глобальным, выглядит, как капля воды в океане. Однако, и сама Армения на фоне человечества смотрится аналогично. Серьезные опасения вызывает то, что соотношение госзаймов с ВВП достигло уровня 55.8%, и по мнению экспертов, по итогам 2018 года может достичь $7 млрд, или порядка 60% ВВП. Власти по-прежнему успокаивают общество, уверяя, что долг управляем и опасности нет никакой. Однако, факты - упрямая штука, и 60% ВВП - практически черта "невозврата" на пути к пресловутому дефолту.

Серьезные сомнения вызывает и идея Хачатряна по поводу резкого экономического роста, который в случае осуществления позволит выровнять ситуацию. Теоретически это вполне допустимо, но не в реалиях современной Армении.

Обвинять в сложившейся ситуации прежние власти стало в Армении модно. Тем не менее, и новая власть во главе с премьером Николом Пашиняном уже в ускоренном темпе ведет страну в том же губительном направлении. Последний, несмотря на громкие обещания сохранять лояльность Кремлю, своими очевидными реверансами в сторону Запада уже умудрился не на шутку рассердить российское руководство, которое в лице главы МИД Сергея Лаврова недавно резко отчитало Ереван. По удивительному "совпадению", Россельхознадзор вмиг обнаружил опасную заразу в армянских овощах и предупредил о грядущих запретах на их импорт в случае возможного "рецидива". Провокационная риторика на карабахскую тему, дифирамбы ЕС и НАТО также не прибавили Пашиняну симпатий в Кремле.

Таким образом, единственный, в том числе, торговый партнер и политический сеньор Армении недвусмысленно предупреждает, что готов ввести карательные санкции против зарвавшегося вассала. Причем, новейшая история отношений РФ с некоторыми бывшими советскими республиками говорит о том, что одним эмбарго на огурцы и помидоры дело может не ограничиться. Обещание Пашиняна добиться для Армении европейского "безвиза" практически недостижимый посул и крайне слабое утешение для граждан страны, первичный революционный пыл которых без какой-либо материальной подпитки уже начал идти на убыль.

Величайшая сомнительность быстрого экономического роста в Армении усугубляется еще и тем, что Пашинян, пока правда на словах, разваливает экономическую систему страны, которая, несмотря на значительную коррупционную составляющую, до сих пор худо-бедно обеспечивала куском хлеба значительную часть населения. Не вызывает сомнений сама идея ликвидации теневой экономики, однако, для ее замены на нормальную, рыночную у Пашиняна нет ни времени, ни ресурсов. Косвенно это признают и некоторые представители новой власти. На днях министр финансов Атом Джанджугазян признал, что за прошлый год Армения наделала больше долгов, чем осуществила капиталовложений. Он отметил, что в случае продолжения динамики увеличения госдолга, любая экономическая ситуация может оказаться под угрозой.

Собственно, министр, конечно же, "скромничает" - положение, как говорится, обязывает. На самом деле, Армения уже несколько лет неуклонно идет к дефолту и причудливые реформы Пашиняна могут лишь ускорить ее крах. Новая власть, в точности как и прежняя, взахлеб разглагольствует об ожидаемых масштабных инвестициях и превращении Армении в "туристический рай". Однако вполне очевидно, что обе эти истории не выдерживают никакой критики, как, впрочем, и другие, столь же иллюзорные идеи экономического благосостояния. Эксперты единодушны в плане оценки дальнейших перспектив Армении: новых кредитов ей не видать, а растущий госдолг и карабахский конфликт, вкупе с внутренней нестабильностью действуют на зарубежных инвесторов как ладан на черта. Необходимые в такой ситуации дополнительные налоговые нагрузки и сокращения расходов в социальной сфере неизбежно поубавят электоральную поддержку населения, с помощью которой он надеется изменить расстановку сил в парламенте в свою пользу. Впрочем, судя по всему, новая власть может и до выборов не дожить. Участников "бархатных" протестов с их лидером-краснобаем роднило лишь одно - ненависть к "карабахской" клептократии. Его прозападная ориентация для большинства и вовсе вторична.

Пока, популистским славословием и показательными арестами коррупционеров он сохраняет поддержку толпы, однако без фактических достижений экономического характера, без обещанных материальных благ, долго так продолжаться не будет. Возвращение оккупированных земель Азербайджану, отказ от нелепых претензий к Турции, в принципе, могли бы радикально улучшить, в том числе, экономическую ситуацию, однако, новая власть пуще прежней обостряет ситуацию.

Вот и остается Пашиняну один лишь путь - прекратить кокетство с Западом, безоговорочно признать диктат Москвы и вновь плестись в ее кильватере. Авось "старший брат" подкинет деньжат, что называется, на хлебушек. Госдолг Армении от этого, понятно, не уменьшится, как не прибавится экономических перспектив. Ну, а к этому Армении давно не привыкать.

Р.Рахибоглу