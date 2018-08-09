Президент Таджикистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан
9 августа 2018 20:45 230
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четверг прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!