Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму обязательной диспансеризации детей

9 августа 2018 22:06

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об утверждении "Государственной программы по проведению обязательной диспансеризации детей на 2018-2022 годы", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министерству здравоохранения поручено координировать осуществление мероприятий, предусмотренных Госпрограммой; раз в год информировать Президента о ходе исполнения Государственной программы; Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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