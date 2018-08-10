Президенты Азербайджана и Таджикистана выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
11:40
После церемонии подписания документов в Баку в пятницу Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступили с заявлениями для прессы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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11:37
По завершении встречи в расширенном составе в пятницу состоялась церемония подписания документов с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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10:02
В пятницу после завершения встречи один на один состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в расширенном составе с участием делегаций.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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09:12
В пятницу по окончании церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона один на один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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09:09
В пятницу состоялась церемония официальной встречи Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Таджикистана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Таджикистана.
Президент Ильхам Алиев и Президент Эмомали Рахмон обошли строй почетного караула.
Президент Таджикистана поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Таджикистана и Азербайджана.
Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Президенту Эмомали Рахмону, члены таджикской делегации - Президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Президенты Азербайджана и Таджикистана сфотографировались для официального фото.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!