Президент Ильхам Алиев: Таджикистан и Азербайджан традиционно поддерживают друг друга в международных организациях, и эта поддержка очень важна для наших стран
10 августа 2018 12:36 141
Таджикистан и Азербайджан традиционно поддерживают друг друга в международных организациях, в которых участвуют, и эта поддержка очень важна для наших стран.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся в пятницу в Баку встрече с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном составе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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