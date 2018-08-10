Президент Ильхам Алиев: Таджикистан и Азербайджан традиционно поддерживают друг друга в международных организациях, и эта поддержка очень важна для наших стран

Таджикистан и Азербайджан традиционно поддерживают друг друга в международных организациях, в которых участвуют, и эта поддержка очень важна для наших стран.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся в пятницу в Баку встрече с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном составе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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