Пашинян устраивает "прощальное" шоу: армянам снова покажут бороду - ПОДРОБНОСТИ

На днях на площади Республики в Ереване, параллельно с проходившим заседанием правительства, на фасаде гостиницы "Marriott Armenia Yerevan" (бывшее здание МИД) был вывешен огромный плакат с надписью "Свободу президенту!", подразумевающий экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Куда плакат делся потом, не сообщается. Да и вряд ли он там долго провисел. Но в любом случае судьба вора Кочаряна мало волнует армянское общество, которому надоели зрелища и, наконец, через три месяца после ежедневных шоу новых властей, захотелось хлеба.

В минувший четверг в центре Еревана произошло ЧП. Гражданин, два года остающийся без работы и не способный кормить семью, прибег к членовредительству, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. При прежних властях он в знак протеста как-то зашивал себе рот, но это не помогло решить его проблему. В надежде обратить на себя внимание новых властей, житель Вардениса Армен Ераносян прибил ступни к скамье в центре столицы. Поможет ли этот своеобразный протест на этот раз, будет видно. А пока армянских аналитиков больше интересует, когда завершится шоу и начнется реальная реализация заявленных в ходе "бархатной революции" обещаний.

А месяц назад, 10 июля, гражданин облил себя бензином возле резиденции премьер-министра Пашиняна и попытался совершить самосожжение.

Есть ли этим людям дело до коррупционных разоблачений, счетов бывших чиновников и громких обещаний властей? Конечно, нет. Для простого гражданина Армении несущественно, посадят Кочаряна или кого-то там еще в тюрьму или нет, ему важнее знать, когда закончатся его собственные проблемы и будет ли у него возможность накормить семью.

Ни на один из этих вопросов власти пока что ответа не дали. Премьер Никол Пашинян тратит всю свою энергию и красноречие на вендетту. Месть не пустившим оппозицию к власти в 2008 году стала смыслом его жизни и деятельности. Кажется, только для этого он и добивался власти, чтобы расквитаться с обидчиками и опозорить прежних оппонентов. Правительство до сих пор не предложило никаких действенных экономических программ, не разработало стратегии вывода страны из тупика, не имеет ничего, кроме шумных заявлений, и по главному вопросу - разрешению карабахского конфликта. Зато избиение "бывших" за события 1 марта идет полным ходом, на это брошен весь государственный ресурс. "Бывшие" арестовываются, блокируются их счета, репрессируются их родственники. Одним словом, все, как обычно.

То есть зрелищ хоть отбавляй. Но с хлебом большие проблемы. Новые власти и сами это прекрасно понимают и уже беспокоятся о своем рейтинге.

Любопытную новость распространила газета "Жоховурд". Ей стало известно об обеспокоенности Пашиняна состоянием своей популярности среди населения. В связи с чем он вполне справедливо полагает, что назначенный им на 17 августа митинг может оказаться не таким многочисленным, как ему хотелось бы.

С одной стороны, Пашинян хочет проверить, насколько толпы остались ему верны. С другой, осознавая наличие вышеуказанных факторов, опасается позора. Одно дело вопить в мегафон перед истерично скандирующей многотысячной толпой, и совсем другое - выкаблучиваться перед небольшой кучкой щелкающих семечки сограждан, пришедших послушать, что еще ты будешь им, грубо говоря, впаривать на этот раз.

Исходя из этих опасений, команда Пашиняна приняла "стратегическое" решение - обеспечить многолюдность митинга во что бы то ни стало. Объясняется такое решение якобы отпускным сезоном и происками контрреволюции. Но на самом деле все гораздо проще - Пашинян просто боится оказаться перед "лысой" площадью. А посему, как пишет "Жоховурд", все структуры партии "Гражданский договор" начали активно заниматься подготовительной работой, хотят обеспечить многолюдность с большим размахом - шествием к площади из различных населенных пунктов.

Неправда ли, все как в ходе майских и ноябрьских демонстраций советских времен. Когда активисты райкомов и руководители профкомов принудительно обеспечивали "массовость" радующихся трудящихся.

Одним словом, помимо наказания Кочаряна, у команды Пашиняна сейчас появилась еще одна наиважнейшая задача - сделать так, чтобы их патрон не ударил лицом в грязь. Может быть, это будет последняя возможность для него вот так вот покрасоваться перед народом, не рискуя получить в лицо тухлым яйцом. В каком-то смысле это шоу будет прощальным.

И напоследок - пикантная деталь. Как по секрету сообщает армянская газета, Никол Пашинян в этот день придет на митинг небритым.

Пожалуй, это обязательная часть костюмированного шоу - единственное, что запомнится гражданам после представления.

Зульфугар Ибрагимов